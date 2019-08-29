Варшава, , 15:37 — REGNUM

Соединённые Штаты на протяжении долго времени оставляли за собой мировое лидерство, однако на сегодняшний день эти позиции в морально-политическом плане утрачены. Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил бывший президент Польши Лех Валенса.

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При этом, по его словам, США всё ещё имеют преимущества перед другими странами в военном и экономическом отношении.

«Соединённые Штаты на протяжении многих лет были империей добра, которая возглавляла мир. Сегодня США перестали быть главной мировой державой», — отметил политик.

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Bloomberg: Глобальное лидерство США может быть восстановлено

Валенса заявил, что в этой связи у него есть послание для главы Белого дома Дональда Трампа и для «американских друзей».

«Президент Трамп, я призываю вас восстановить позиции мирового лидера для США. Мир нуждается в лидерстве, в лидерстве США. Морально-политическом, а не только экономическом и военном», — подчеркнул бывший глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мировом лидерстве США усомнились в Германии. Немецкий журнал Spiegel, комментируя заявление вице-президента США Майкла Пенса о том, что при главе Белого дома Дональде Трампе Соединённые Штаты стали «сильны как никогда» и вновь стали «лидерами свободного мира», написал, что США уступают свои позиции России и Китаю. «Америка не лидирует, она сдает позиции», — отметило издание.

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