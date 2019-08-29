Минск, , 15:33 — REGNUM

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассчитывает найти общий язык с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом он заявил 29 августа на встрече с белорусским лидером в Минске.

«Я согласен с вами, мы должны быть предельно откровенны, и я думаю, мы сможем найти общий язык», — сказал он, обращаясь к Лукашенко.

По словам Болтона, у него есть несколько вопросов, которые «очень интересуют США — это вопросы прав человека и нераспространения оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 августа, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон находится с рабочим визитом в Минске. Он планирует обсудить с Лукашенко в том числе вопросы «региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений».

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