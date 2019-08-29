Москва, , 15:32 — REGNUM

Врио губернатора Заполярья Андрей Чибис выстраивает новую систему открытости в Мурманской области, — считают эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК), проанализировавшие деятельность главы региона за пять месяцев с момента назначения. Об этом говорится в докладе «Андрей Чибис. Открытый технократ» из серии политических портретов губернаторов новой волны, опубликованном на сайте ЦПК.

Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области с должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства в марте 2019 года. Он сменил Марину Ковтун, которая руководила областью уже семь лет и на тот момент вступила в сильных конфликт как с региональными элитами, так и с силовиками.

Новый глава, как отмечается в исследовании, в максимально сжатые сроки начал глубокое погружение в проблемы региона и по мере этого изучения стал принимать соответствующие кадровые решения. Уже через пять дней после назначения Чибис, лично осмотрев некоторые медицинские учреждения, отправил в отставку министра здравоохранения. Кадровое обновление в правительстве Мурманской области продолжается, причём, как указывают эксперты, «Чибис назначает молодых руководителей, которые до этого уже добились успеха в смежной отрасли». В команду нового главы региона входят как местные кадры, так и люди, ранее сотрудничавшие с Чибисом по его предыдущим местам работы.

Участвовавшие в исследовании эксперты сошлись во мнении, что важной особенностью Чибиса является его открытость: «О своих решениях он пишет в социальных сетях и объясняет их для граждан. Кроме того, он старается максимально привлечь граждан к принятию важных решений. В этом отношении врио губернатора работает как настоящий публичный политик несмотря на то, что ранее у него подобный опыт отсутствовал».

Как объяснял сам Андрей Чибис, для него важно «понять — причём не из отчётов, не из социологии, а самому — почувствовать «на кончиках пальцев», что хотят северяне, какие ключевые запросы у людей и какие надежды». По его инициативе начал работать портал «Наш Север», где жители региона не только оставляют жалобы, но и высказывают предложения, участвуют в голосованиях по местным вопросам.

При этом во взаимодействии с подчиненными Чибис, считают эксперты, занимает довольно жесткую позицию. Он запретил районным властям готовить специальные мероприятия к его приезду, а в самих визитах сообщал на несколько часов. Резонансным стало решение Чибиса отменить закупку автомобилей для нужд облправительства, а сэкономленные деньги направить на ремонт и переоборудование больницы.

Профильные специалисты и простые жители привлекаются Чибисом и для составлении стратегии социально-экономического развития области до 2030 года.

Конкурентным преимуществом Чибиса авторы исследования называют и его связи на федеральном уровне, «которые позволяют привлечь в область крупных инвесторов или же решить старые проблемы, с которыми региональные власти не могут справиться».

«Высокий уровень открытость не только повышает прозрачность власти, но и увеличивает ответственность как самого Чибиса, так и всех чиновников области. Ведь принимаемые решения и результаты по ним теперь доступны жителям региона. Чибис выстраивает новую систему открытости в Мурманской области, которая является нетипичной для большинства регионов», — делают вывод эксперты ЦПК.