Киев, , 15:25 — REGNUM

В Верховной раде Украины началось рассмотрение вопросов об избрании руководства парламента, передает корреспондент ИА REGNUM

Сейчас депутаты рассматривают вопрос об избрании главы парламента. Партия «Слуга народа» выдвинула на этот пост главу политической силы Дмитрия Разумкова, который сейчас отвечает на вопросы депутатов.

После этого состоится обсуждение внесенной кандидатуры среди других фракций.

Согласно регламенту парламента Украины, голосование должно проходить тайно, бюллетенями. Для избрания кандидатуру спикера должны поддержать как минимум 226 депутатов из 424.

Ранее Разумков в одном из интервью рассказал о том, какие реформы хотел бы видеть по итогам своей работы в Верховной раде.

«Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен», — заявил глава «Слуги народа».