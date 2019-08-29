Киев, , 15:22 — REGNUM

Благодарность за идею пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России выразил украинский президент Владимир Зеленский главе Европейского совета Дональду Туску. О телефонной беседе лидеров говорится в сообщении пресс-службы главы Украины.

Зеленский и Туск обсудили основные итоги саммита «Группы семи», который прошел во французском Биаррице с 24 по 26 августа. Украинский лидер поблагодарил собеседника за «активную позицию при обсуждении украинского вопроса», в частности, за предложение об участии в саммите G7 в 2020 году.

«Глава Украинского государства положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России к «Группе семи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Баррице Туск заявил, что причины, из-за которых Россия покинула G8, не исчезли, и более предпочтительным гостем нового саммита является Украина.

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