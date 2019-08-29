Минск, , 15:20 — REGNUM

Визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск является историческим. Об этом 29 августа заявил Александр Лукашенко, принимая в своём дворце посланника Дональда Трампа, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Отмечая «историчность этого визита», Лукашенко отметил, что «таких заметных высокопоставленных фигур в Белоруссии не было давно». Белорусский лидер отметил, что постсоветскую республику уже поселили многие эксперты из США: «Я лично с ними встречался, вел беседы на разные темы наших взаимоотношений. И это свидетельствует о том, что у нас есть некоторая история перезагрузки отношений».

Лукашенко предложил Болтону «обсудить откровенно, даже по-дружески, все вопросы наших отношений» — в том числе и те, «которые, может быть, не очень приятны будут для США», однако позволят «создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между нами».

«Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет (и вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения», — сказал белорусский лидер.

Болтон в свою очередь сказал: «Считаю, это очень хорошая возможность провести разговор по нескольким очень важным темам — региональной безопасности, двустороннего сотрудничества».

«Есть несколько вопросов, которые очень интересуют США: права человека, нераспространение оружия», — отметил советник президента США по национальной безопасности.