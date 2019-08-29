Киев, , 15:19 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде принять закон об импичменте президента, сообщили 29 августа «Украинские новости».

Текст законопроекта №1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста» пока что отсутствует на сайте парламента.

Напомним, Зеленский вносил подобный законопроект 29 мая, однако тогда депутаты Верховной рады проигнорировали его инициативу.

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Напомним, ранее пропрезидентская партия «Слуга народа» получила права коалиции. 29 августа депутаты договорились работать до тех пор, пока не решат ряд насущных вопросов.

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