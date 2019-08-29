Берлин, , 15:14 — REGNUM

29 августа президент Палестины Махмуд Аббас начал официальный визит в Германию, передает канал TeleSur.

Аббас встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Как рассказал палестинский посол в Берлине Хулуд Дайбес, на встречах обсуждались последние политические события вокруг Палестины. По его словам, этот визит «важен, потому что Германия играет важнейшую роль на европейском и международном уровне в плане поддержки палестинского дела».

На совместной пресс-конференции с Аббасом Ангела Меркель подчеркнула приверженность Германии концепции двух государств для двух народов. Несмотря на все трудности, Берлин будет прилагать усилия, «чтобы и палестинцы, и Израиль могли жить вместе в мире». Германия будет оказывать поддержку палестинским органам власти в экономическом развитии и укреплении гражданского общества.

На сентябрь запланирован визит президента Палестины во Францию. Махмуд Аббас получил официальное приглашение от своего французского коллеги Эммануэля Макрона.