Вашингтон, , 15:22 — REGNUM

28 августа министр обороны США Марк Эспер сообщил, что «разочарован» не только Южной Кореей, но и Японией из-за продолжающегося конфликта между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, такое заявление министр обороны США сделал во время пресс-конференции с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом.

В своем выступлении Марк Эспер подчеркнул, что конфликт между Кореей и Японией не должен оказывать негативное влияние на трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности.

Также министр обороны США выразил надежду на то, что Сеул и Токио смогут урегулировать разногласия, так как это необходимо для борьбы с общими угрозами.