Калининград, , 15:02 — REGNUM

Глава Калининградской области Антон Алиханов посетил Зеленоградск с целью контроля качества выполнения работ по благоустройству территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, на создание комфортной городской среды в курортном городе Зеленоградске в общей сложности было выделено более 300 млн рублей, из которых 115 млн рублей инвестиции, а 215 млн рублей выделан из бюджетов всех уровней.

В городе ведется реконструкция Центральной и привокзальной площадей: от благоустройства общественных остановок до создания зеленых прогулочных зон. С использованием средств из федерального, областного и местного бюджета в муниципалитете в 2019 году обновляются 7 дворовых и 5 общественных территорий.

По результатам визита губернатор Алиханов отметил, что все выделенные средства реализованы, а большая часть работ уже завершена. Глава региона также пообщался с жителями города, которые в свою очередь рассказали, что принимают активное участие в решении вопросов по благоустройству.