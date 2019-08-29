Калининград, , 14:58 — REGNUM

Региональный центр обработки данных федерального уровня планируется создать в Калининградской области. Соответствующий проект обсуждался на третьем заседании Совета по информатизации под руководством губернатора Антона Алиханова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цель проекта — построить к концу 2021 года в области устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру для высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных. Центр станет частью единой государственной облачной платформы, которую планируется создать в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

В инфраструктуру регионального центра войдут данные различных систем: электроснабжения, кондиционирования техпомещений, предотвращения возгорания и различные комплексные системы безопасности.