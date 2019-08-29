Москва, , 15:18 — REGNUM

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, в отношении которого возбуждён ряд головных дел вернулся в страну, потому что получил гарантии неприкосновенности. Об этом заявил украинский журналист Александр Чаленко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы помним, когда на двух самолётах Пётр Порошенко убегал из страны. Почему убегал — потому что знал, то сейчас его, возможно, будут сажать. Почему он возвратился? Я Порошенко прекрасно знаю, я знаю точно, что Порошенко в жизни не возвратился бы, если бы не получил чётких гарантий. От кого он получил чёткие гарантии? От Игоря Коломойского, которому Порошенко обещал возместить все убытки, связанные с приватизацией «Приватбанка», — рассказал Чаленко.

Он считает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский подконтролен Игорю Коломойскому.

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