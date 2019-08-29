Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.

Материал под названием «Беглов, откуда квартира?» был распространен на сайте Навального и на видеохостинге 28 августа. В нем говорится о том, что Беглов с 2013 года является владельцем квартиры в центре Москвы площадью 150 кв. метров, рыночная стоимость которой составляет, по данным Навального, 150 млн рублей. Автор материала считает, что такое приобретение не соответствует доходам Беглова как госслужащего.

Депутаты Вишневский и Резник считают, что «выдвинутые в данном материале обвинения — очень серьезные». В контексте предстоящих 8 сентября выборов губернатора, на которых баллотируется врио губернатора, они предложили Александру Беглову «публично ответить на вынесенный в название материала вопрос: откуда 150 миллионов рублей на покупку квартиры?».

Добавим, что в Смольном уже отреагировали на публикацию Навального. Там заявили, что квартира Беглова в Москве была оплачена еще на стадии строительства в 2005 году по ценам того периода.

«Ее стоимость составляла 16,5 миллионов рублей. Никакого отношения к рыночной стоимости она не имеет. Квартира задекларирована, в чем можно убедиться. Эти сведения находятся в открытом доступе», — добавили в пресс-службе врио губернатора.

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