Киев, 29 августа 2019, 15:07 — REGNUM
Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» получила права коалиции в парламенте Украины. Об этом сообщило 29 августа информационное агентство «Укринформ».
Отмечается, что в парламентское большинство вошли 254 представителя партии. Во время первого заседания Верховной рады, в качестве «коалиционного соглашения» была представлена программа партии «Слуга народа».
Этот документ ляжет в основу программы деятельности нового правительства Украины.
Ранее ряд СМИ сообщал, что 29 августа депутаты Верховной рады Украины намерены работать до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство и рассмотрен ряд неотложных вопросов.
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