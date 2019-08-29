Киев, , 15:07 — REGNUM

Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» получила права коалиции в парламенте Украины. Об этом сообщило 29 августа информационное агентство «Укринформ».

Отмечается, что в парламентское большинство вошли 254 представителя партии. Во время первого заседания Верховной рады, в качестве «коалиционного соглашения» была представлена программа партии «Слуга народа».

Этот документ ляжет в основу программы деятельности нового правительства Украины.

Ранее ряд СМИ сообщал, что 29 августа депутаты Верховной рады Украины намерены работать до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство и рассмотрен ряд неотложных вопросов.

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