Цхинвал, , 14:45 — REGNUM

Миссия наблюдателей Евросоюза находится в районе села Цнелис в Южной Осетии, где грузинские службы возводят блокпост. Об этом 29 августа сообщает ИА «Рес» со ссылкой на КГБ Южной Осетии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 29 августа комитет госбезопасности Южной Осетии заявил о том, что Грузия не прекращает работы по строительству блокпоста в районе села Цнелис. Ранее 28 августа МИД Южной Осетии в ответ на провокационные действия грузинской стороны на границе с Южной Осетией заявил о прямой угрозе народу республики со стороны Грузии и потребовал прекратить строительные работы на границе. В район инцидента прибыл сводный отряд КГБ, подразделения ОМОН и другие структуры силовых ведомств Южной Осетии.

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