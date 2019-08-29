Берлин, , 14:44 — REGNUM

Публикация в чате для коллег привела полицейского из немецкого Мюльхайма (земля Гессен) к тому, что он оказался «под колпаком» у прокуратуры, передает канал n-tv.

В декабре 2016 года полицейский поздравил коллег в чате с Рождеством. Свое поздравление он оформил изображениями, на одном из которых готических шрифтом было написано «немецкое поздравление с Рождеством» с железным крестом и баннер с цветами флага кайзеровской Германии (черный, белый, красный). На другой картинке было изображено печенье в форме свастики. Прокуратура расследует, была ли нарушена статья 86 Уголовного кодекса Германии об использовании символики запрещенных организаций.

Читайте также: «Что-то пошло не так»: среди полиции ФРГ оказалось много сторонников правых

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в одном из парков развлечений в Германии был закрыт аттракцион. Это случилось после того, как пользователи Интернета обратили внимание, что карусель в вертикальном положении очень напоминает свастику.