Мапуту, , 14:43 — REGNUM

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита и министр промышленности и торговли Мозамбика Рагендра Берта де Соуза подписали соглашение о преференциальной торговле между Индонезией и Мозамбиком, которое стало первым торговым соглашением между Индонезией и африканской страной, сообщает Antara.

Соглашение было подписано в городе Мапуту (Мозамбик) в рамках 55-й международной торговой ярмарки (FACIM) 2019.

«Я очень горжусь тем, что Индонезия наконец-то заключила первое торговое соглашение с государством на африканском континенте», — заявил министр торговли Индонезии.

Издание отмечает, что основными экспортными товарами Индонезии в Мозамбик в 2018 году стало пальмовое масло и его производные (27,3 млн долларов США). Индонезия также импортирует из Мозамбика арахис на сумму 22,6 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Мозамбика завершили переговоры по преференциальному торговому соглашению, касающемуся примерно 200 товаров. Однако сторонам не удалось его подписать в кулуарах индонезийско-африканского диалога по инфраструктуре на Бали 20−21 августа 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Мозамбик не подписали преференциальное торговое соглашение