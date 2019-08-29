Киев, , 14:43 — REGNUM

Фракция «Батькивщина», руководителем которой является экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, не будет переходить в оппозицию.

Соответствующее заявление обнародовано сегодня, 29 августа, передает корреспондент ИА REGNUM

Как отмечается в заявлении, партия Тимошенко намерена работать «за пределами большинства» и поддерживать все инициативы президента и его команды, которые будут давать развитие государству и улучшение жизни людей.

Вместе с тем, «Батькивщина» обещает «тщательно контролировать» каждый шаг новой власти и не позволить разворота проевропейского курса — «ни в части суверенитета, ни в части прав человека и социальных стандартов».

Как уточнила Тимошенко, депутаты «Батькивщины» будут стоять на защите национальной собственности, сельскохозяйственной земли, бороться с коррупцией и бедностью. При этом партия сформировавшая правящую коалицию «Слуга народа» намерена провести масштабную распродажу остатков государственного имущества, а также обеспечить законодательство, которое позволит начать продажу украинской земли.

ИА REGNUMнапоминает, что во фракции «Батькивщина» представлено 25 народных депутатов. Согласно предварительным договоренностям, вице-спикером Рады может быть избрана представительница «Батькивщины» Елена Кондратюк.

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