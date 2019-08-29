Эдинбург, Великобритания, , 14:41 — REGNUM

Лидер британской Консервативной партии в Шотландии Рут Дэвидсон покидает свой пост, чтобы посвятить себя семье. Об этом говорится в официальном письме, опубликованном 29 августа в Twitter политика.

«Для меня было честью руководить шотландскими тори», — написала Дэвидсон.

Она отметила, что в последние годы пыталась быть хорошим лидером, но оказалась «плохой дочерью, сестрой, партнером и другом». В октябре 2018 года у 41-летней Дэвидсон, которая состоит в партёрских отношениях с Джен Уилсон, родился сын.

Политик отметила, что разногласия из-за Brexit сыграли свою роль, но пообещала «поддерживать партию, премьер-министра и место Шотландии» в составе Великобритании.

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