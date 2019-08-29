Варшава, , 14:39 — REGNUM

Бывший президент Польши Лех Валенса осудил власти страны за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на 80-летие начала Второй мировой войны. Об этом Валенса рассказал в интервью Rzeczpospolita.

Лех Валенса Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не приглашая Россию, мы только ухудшим наши и без того плохие отношения», — сказал он, добавив, что при наличии возражений надо разговаривать, а не изолировать.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши пригласили на годовщину начала Второй мировой войны Германию. Также на мероприятие приглашены члены Североатлантического альянса, Евросоюза, Восточного партнёрства. При этом Россию на это мероприятие не позвали.

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