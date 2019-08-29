Вильнюс, , 14:38 — REGNUM

После того, как литовская парламентская правящая коалиция подтвердила намерение начать широкое расследование «влияния России на политические процессы в Литве», оппозиция сегодня, 29 августа, выступила с возмущённым заявлением о том, что они предлагали провести такое расследование ещё в 2018 году, но тогда правящие от этого отказались, а значит, сегодня они «неискренни», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Литвы Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление распространили оппозиционные либералы Виктория Чмилите-Нельсен и Эугениюс Гентвилас.

«Ещё год назад в тот момент искавшей темы расследовательской комиссии я предлагал (…) расследовать возможное влияние Кремля на политику Литвы. Тогда это предложение не поддержал ни один член Союза крестьян и зелёных Литвы», — заявил Гентвилас.

Он напомнил, что предлагал конкретно проверить, есть ли влияние России через партию «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей», найти возможное влияние России на литовский бизнес, выяснить скрытые обстоятельства изгнания из Литвы американской компании Chevron, которая в 2013—2014 годах намеревалась добывать в Литве сланцевый газ, но столкнулась с протестами населения. Политик уверен, что эту кампанию организовала Россия. Он также хотел узнать, есть ли «российский след» в негативном исходе референдума о строительстве новой АЭС в Литве и поднимал другие вопросы.

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В Литве в эти дни разразился скандал вокруг депутата сейма Литвы от фракции партии «Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей» Ирины Розовой, которую обвиняют в якобы тесном общении с российскими дипломатами, несмотря на якобы предупреждения ДГБ Литвы.

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