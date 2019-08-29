Кишинёв, , 14:37 — REGNUM

То, что в прессе появилась информация о предполагаемом завершении сделки о передаче иностранному инвестору компании Avia Invest, которой в 2013 году в концессию был предан международный аэропорт Кишинёва, может свидетельствовать о наличии нарушений со стороны руководителей государственных ведомств Молдавии, ответственных за концессию воздушной гавани. Об этом сегодня, 29 августа, заявил президент республики Игорь Додон.

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Он напомним, что на последнем заседании Высшего Совета Безопасности, созванном 23 августа для обсуждения этого вопроса, руководители всех ответственных учреждений, включая министра экономики и инфраструктуры, проинформировали совет о блокировании этой сделки и невозможности её завершения.

«Если какие-либо государственные учреждения действовали в противоречии с тем, что было согласовано на заседании 23 августа, это очень серьёзно, — заявил глава республики. — Компетентные органы должны расследовать это, чтобы не допустить дальнейшего ущерба интересам Молдавии».

Додон также подчеркнул, что «всего выступал против решения правительства о сдаче в концессию в 2013 году аэропорта, поскольку материальный ущерб и риски национальной безопасности, связанные с этой мошеннической схемой, огромны». Такая же позиция была выражена и руководством правительства на этом заседании ВСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2013 года власти Молдавии подтвердили, что Кишиневский международный аэропорт передан в концессию на 49 лет российской ассоциации Avia Invest, в состав которой входят ООО UK KOMAKS, АО «Хабаровский аэропорт», АО «Коломенский завод» и ООО Avia Invest. На днях стало известно, что руководство республики арестовало имущество компании Avia Invest, получившей в концессию аэропорт Кишинева. Как сообщила премьер-министра Майя Санду, таким образом контракт о концессии аэропорта не может быть передан новым владельцам.

Ранее появилась информация о продаже 95% акций компании Avia Invest компании NR Investments Ltd Натаниэля Ротшильда. По словам Санду, процедура продажи не завершена, и она не может быть завершена пока на имущество наложен арест.

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