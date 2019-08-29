Киев, , 14:35 — REGNUM

Фракция партии «Слуга народа» в Верховной раде нового созыва будет действовать как коалиция, так как имеет в своем составе большинство народных депутатов от конституционного состава парламента.

Об этом заявил глава политической силы Зеленского и вероятный спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM

«Зарегистрированная депутатская фракция «Слуга народа» насчитывает 254 народных депутата, составивших большинство народных депутатов от количественного состава Верховной рады. Согласно Конституции Украины, она имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной раде», — объявил Разумков.

Также он Разумков объявил о создании следующих фракций и депутатских групп в новом парламенте Украины: фракция «Слуга народа», 254 депутата, председатель фракции — Давид Арахамия; фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь», 44 депутата, сопредседатели фракции —Юрий Бойко иВадим Рабинович; фракция «Европейская солидарность», 27 депутатов, сопредседатели фракции — Артур Герасимови Ирина Геращенко; фракция «Батькивщина», 25 депутатов, председатель фракции —Юлия Тимошенко; фракция «Голос», 17 депутатов, председатель фракции — Сергей Рахманин; депутатская группа «За будущее» — 23 депутата, сопредседатели —Виктор Бондарь, Тарас Батенко.

ИА REGNUMнапоминает, что всего в Верховной раде Украины будут работать 424 народных депутата. Согласно законодательству, депутатов должно быть 450, однако парламентские выборы не проводились в Крыму и на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.