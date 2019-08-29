Сухум, , 14:31 — REGNUM

Международных наблюдателей не будут приглашать на второй тур голосования на выборах президента Абхазии, сообщил 29 августа представитель парламента Абхазии в беседе с корреспондентами РИА Новости.

Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия отметил, что наблюдатели уже дали оценку подготовке и проведению первого тура выборов президента, поэтому нет необходимости заново оценивать их во время проведения второго тура.

Напомним, 25 августа в Абхазии состоялись выборы президента. Ни одному из девяти кандидатов не удалось набрать больше половины голосов для победы в первом туре. Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба (набрал 24,83% голосов) и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния (22,91%). Второй тур состоится 8 сентября.

На выборы президента Абхазии 25 августа прибыли более 60 международных наблюдателей, в том числе из Германии, Китая и Турции. Наблюдатели отметили демократичность проведения абхазских выборов и не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

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