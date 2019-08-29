Москва, 29 августа 2019, 14:26 — REGNUM
Депутатов в Верховной раде Украины рассадили так, что любой депутат, не принадлежащий к партии «Слуга народа», не имеет возможности быть услышанным, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины возобновила работу после длительного перерыва, связанного с принесением присяги и получением соответствующих депутатских документов. Кроме того, в Раде утвердили повестку дня и проголосовали за то, чтобы работать сегодня до тех пор, пока депутаты не рассмотрят все вопросы, в том числе назначение нового правительства. За эти решения проголосовали более 300 депутатов.
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