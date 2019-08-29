Вильнюс, , 14:23 — REGNUM

Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис сегодня, 29 августа, выступил с заявлением, в котором приветствует решение провести широкое расследование «влияния России на политическую систему Литвы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам важно оценить, какие существуют угрозы политической системе как на уровне центральных властей, так и в самоуправлениях.

«Каждый год в анализе угроз национальной безопасности мы видим единичные случаи, как Россия пытается влезать в процессы в нашей стране, сегодня существует не одно дело о шпионаже. Поэтому мы должны знать, интервенция какого масштаба происходит, насколько мы устойчивые и какие предохранители мы должны установить, чтобы избежать безвозвратные последствия», — заявил Пранцкетис.

В Литве в эти дни разразился скандал вокруг депутата Сейма Литвы от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Ирины Розовой, которую обвиняют в якобы тесном общении с российскими дипломатами несмотря на якобы предупреждения ДГБ Литвы.

Политик опровергла заявления, что ДГБ Литвы инструктирует об угрозах.

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