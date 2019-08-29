Кишинёв, , 14:12 — REGNUM

Соединённые Штаты Америки намерены плотнее сотрудничать с Украиной и Молдавией в военной сфере. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, передает 29 августа RT.

Болтон отметил, что у США и Молдавии налажено хорошее военное сотрудничество, однако Вашингтон хотел бы плотнее работать в этом направлении. То же самое относится и к Украине, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа американский советник Джон Болтон прибыл в Минск. Представитель США ранее посетил Украину, где провел переговоры по «сохранению безопасности и суверенитета Украины».

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