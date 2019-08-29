Оренбург, , 14:09 — REGNUM

В Оренбургской области Тарген Бахитов покидает пост главы Фонда модернизации ЖКХ региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, с Бахитовым истек срок трудового договора.

С 29 августа обязанности генерального директора исполняет Олег Панькин. Минстрой проводит мероприятия по организации конкурса на должность главы регионального отделения фонда.

Стоит отметить, Тарген Бахитов возглавлял Фонда модернизации ЖКХ Оренбуржья с 2014 года. Практика реализации программ капремонта в регионе отмечена на федеральном уровне как одна из успешных. Положительную оценку получило взаимодействие с собственниками жилья, а также применение инновационных материалов и технологий при проведении ремонта.