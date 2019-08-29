Киев, , 14:16 — REGNUM

Министром по вопросам культуры, спорта и информационной политики Украины может стать советник президента Владимира Зеленского по гуманитарным вопросам Владимир Бородянский, сообщило 29 августа информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники в партии «Слуга народа».

По данным журналистов, три министерства будут объединены в одно, а депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» поддерживают назначение Бородянского на должность его руководителя.

Ранее появилась информация о том, кто может возглавить министерства обороны, иностранных дел и энергетики Украины.

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