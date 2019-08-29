Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский призвал петербургских сторонников этой партии прийти на избирательные участки 8 сентября, но не голосовать ни за одного кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга, фактически сделав недействительными свои избирательные бюллетени. Об этом лидер партии сообщил 29 августа в заявлении под названием «О псевдовыборах губернатора Санкт-Петербурга».

Основной причиной такого демарша Явлинский назвал то, что к выборам губернатора не допустили депутата Заксобрания Петербурга от «Яблока» Бориса Вишневского — он не прошел «муниципальный фильтр», в чем автор заявления видит злонамеренный умысел властей.

«Допущены только временный губернатор Александр Беглов и трое кандидатов, отобранных для этой цели в Смольном и получивших от «Единой России» подписи муниципальных депутатов в необходимом количестве — Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»)», — пишет Григорий Явлинский.

Он считает, что тем самым избиратели парламентской партии «Яблоко» лишены права увидеть своего кандидата в бюллетене на выборах губернатора.

«Мы констатируем, что 8 сентября в бюллетене не будет ни одного демократического кандидата в губернаторы», — заявляет Явлинский, подвергая особо резкой критике своего бывшего однопартийца Михаила Амосова.

Явлинский предлагает сторонникам «Яблока» в Петербурге «в знак протеста против лишения их реального выбора, поставить в бюллетене любой знак против фамилий всех кандидатов, по сути — проголосовав «против всех».

Как отмечает ИА REGNUM, по действующему выборному законодательству, избирательный бюллетень с более чем одной отметкой напротив имен кандидатов считается недействительным и не учитывается при подсчете отданных голосов. Графа «против всех» в бюллетенях отсутствует.

Одновременно федеральный политический комитет «Яблока» призывает петербуржцев прийти на избирательные участки и поддержать кандидатов в муниципальные депутаты от этой партии.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов местных советов муниципальных образований пройдут в воскресенье, 8 сентября 2019 года.