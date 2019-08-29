Александровский р-н, , 14:05 — REGNUM

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в ходе рабочей поездки в Александровский район раскритиковал чиновников за «черепашьи темпы» реконструкции александровского стадиона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Жвачкин прибыл в Александровский район 29 августа. В райцентре он осмотрел стадион «Геолог», который не ремонтировали капитально более 30 лет, со дня открытия.

В областном бюджете 2019 года на капитальный ремонт стадиона предусмотрели 20 млн рублей. К этим деньгам район добавил более 5 млн рублей собственных средств. Аналогичные суммы в реконструкцию планируют вложить и в 2020 году.

Однако, как уточнили в обладминистрации, пока на реконструкции стадиона освоено всего 1,5 млн рублей, на 15 млн рублей завезено стройматериалов. Жвачкин обрушился с критикой на чиновников, увидев на месте футбольного поля заполненный водой котлован. Губернатора возмутили крайне низкие темпы реконструкции, а также отсутствие в проекте новых трибун и хоккейной коробки.

Глава региона велел доработать проект и «строить не только быстро, но и качественно».

«По-хорошему, нужно снимать с района деньги, но жители-то не виноваты, даю вам шанс наверстать упущенное», — сказал он чиновникам, поручив завершить реконструкцию «Геолога» до 1 октября 2020 года.

Напомним, 29 августа Сергей Жвачкин начал рабочую поездку в Александровский район и город Стрежевой. Помимо всего прочего, в планах губернатора — встретиться с жителями самого северного района области.