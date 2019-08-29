Москва, , 14:03 — REGNUM

Пробелы в системе применения повышающих коэффициентов для транспортного налога отметила Счетная палата после анализа налоговых поступлений за 2016 и 2017 годы и предложила изменить способ их расчета. Предложение опубликовано в августовском бюллетене, опубликованном на сайте финоргана.

Претензии были выдвинуты в отношении коэффициента для расчета транспортного налога для легковых автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей. По мнению специалистов Счетной палаты, перечни Минпромторга, на основании которых применяют начисление, не всегда содержат всю необходимую информацию. Отмечается, что многие модели дорогостоящих иномарок не попали в эти списки.

На основании проверки контрольный орган предложил соответствующим ведомствам изменить принцип, по которому применяется повышающий коэффициент. В качестве возможного основного критерия была названа мощность двигателя автомобиля.

Напоминаем, что повышающий коэффициент на транспортный налог в РФ был введен в январе 2014 года. Он определяется в зависимости от средней стоимости автомобиля и количества лет, прошедших с года его выпуска.