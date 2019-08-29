Бишкек, , 13:59 — REGNUM

Правительство Киргизии образовало государственную комиссию по расследованию событий в селе Кой-Таш Чуйской области 7−8 августа 2019 года. Об этом сообщили 29 августа в отделе информационного обеспечения аппарата правительства республики.

Отмечается, что государственная комиссия займется объективным и всесторонним изучением ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года. Комиссия должна изучить вопрос и подготовить заключение в течение одного месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа бойцами отряда «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности Киргизии была предпринята неудачная попытка штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. На защиту дома экс-президента вышли его сторонники. Атамбаева удалось задержать 8 августа.

Читайте также: Генпрокуратура Киргизии сняла арест с части имущества по делу Атамбаева