Минск, , 13:59 — REGNUM

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Минск, сообщило на своей странице в Twitter посольство США в Белоруссии.

Джон Болтон (cc) Gage Skidmore

«(Болтон) прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений», — говорится всообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Болтон провёл переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также заявил о намерении 29 августа посетить Молдавию и Белоруссию, встретиться с Александром Лукашенко и Игорем Додоном, чтобы обсудить «вопросы региональной безопасности».

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