Киев, , 14:09 — REGNUM

Китайские дипломаты заявили о проведении экстренного брифинга по итогам визита в Киев советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Соответствующий документ был опубликован 29 августа на сайте посольства Китая на Украине.

В посольстве отметили, что заявления Болтона об экономическом сотрудничестве Китая и Украины прозвучали в «недружественном ключе».

Брифинг состоится 30 августа в 16:00 мск в Киеве, в здании посольства Китая на улице Грушевского 32. На мероприятие приглашены представители СМИ.

Напомним, Болтон приехал на Украину, чтобы предотвратить покупку Китаем ряда украинских оборонных предприятий, в частности завода «Мотор Сич», который производит вертолётные двигатели.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Кущ заявил, что США рассматривают высокотехнологическое производство на Украине как «недоразумение» и будут давить на украинские власти, чтобы не допустить получение Китаем украинских технологий.

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