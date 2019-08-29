29 августа 2019 | Время чтения 14 мин

Станислав Стремидловский, , 13:54 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Компании, которые связывают с Игорем Коломойским, возвращаются на рынки, выигрывают в тендерах, а суды выносят решения в их пользу — и это лишь чуть больше трех месяцев прошло с возвращения олигарха, сообщает «Сіверщина» (Чернигов). Коломойский активно продвигает свои интересы, пользуясь тем, что сейчас президентом является Владимир Зеленский, с которым у него были деловые отношения. Так совпало, что с победой Зеленского фирмы, связанные с Коломойским, начали выигрывать многомиллионные тендеры. По состоянию на август его «Ойл-Трейд 2018» доставит Украинским железным дорогам дизтопливо на полмиллиарда гривен. «Укртатнафта» вернулась на тендеры министерства обороны. Еще одной схемой заработка для являются поставки угля на госпредприятие «Центрэнерго». Ранее «смотрящим» за этим рынком называли Виталия Кропачева. В июле ведь появилась информация, что теперь «куратором» стал донецкий бизнесмен Виталий Беляков, которого «назначил» Коломойский, хотя сам олигарх это отрицает. В начале августа связанная с ним авиакомпания «Роза ветров» выигрывает тендер на перевозку чиновников. Идут попытки отстранить от дел первого заместителя Нацбанка Екатерины Рожкову, которую критикует Коломойский. Суды после смены власти стали активно принимать решения в пользу его. После двух лет отсутствия на Украине олигарх пока не проиграл ни одного важного суда.

В ответ на заявление Коломойского группа «АрселорМиттал Кривой Рог» пригрозила войной с Германией, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Представитель криворожского металлургического гиганта Владимир Ткаченко прокомментировал слова олигарха в отношении группы о том, что нужно отбирать предприятия, где плохая экология, отдавать государству и заниматься очисткой. «Мы не часто об этом говорим, но 95% акций компании «АрселорМиттал» принадлежит предприятию ArcelorMittal Duisburg, которое платит налоги Германии. Если кто-то хочет воевать, то ему придется это делать с Германией, потому что им принадлежат почти все акции компании, а оставшиеся продаются на биржах в Нью-Йорке, Париже и Амстердаме. Мы одна из самых больших международных компаний на рынке по изготовлению стали, поэтому предприятие будет защищать свою собственность и инвестиции», — сказал Ткаченко. Он также подчеркнул, что в распоряжении руководства завода есть статистика по области и Украине, которая не подтверждает влияния металлургии на частоту онкологических заболеваний.

В интервью «Цензор.НЕТ» украинский олигарх Игорь Коломойский снова заявил, что ситуацию на Донбассе называет «гражданским конфликтом», но объяснил причины своего суждения, информирует «Реал» (Винница). По сути, их несколько. Первое: с чего началось? Олигарх уверен, что с внутреннего конфликта, когда люди в регионе «не поняли» идеалов Майдана. Второе: так выгодней с политической точки зрения для урегулирования процесса. «Официально война не объявлена — значит, конфликт. У нас даже российские войска, когда вторглись, то войну не объявили. Мы оккупированы, да. Но основой всего является гражданский конфликт. Его нужно политическими методами снять с повестки дня», — пояснил свою позицию Коломойский. Он заверил, что когда Зеленский говорил о мире, то имел в виду урегулирование именно гражданского конфликта. Российскую «агрессию» Коломойский считает вторичной. Более того, он считает, что нужно выполнить ряд пунктов минских соглашений, а России — помочь, поскольку она «старается быть цивилизованной» и «найти ради наших пленных такие правила, которым она будет вынуждена следовать». В общем, очевидная пророссийская риторика.

Международный консорциум российского происхождения «Альфа-групп» активно развивает бизнес на Украине, несмотря на «аннексию» Крыма и «оккупацию» части Донбасса Российской Федерацией, отмечает «ОстроВ» (Донбасс). «Альфа-групп» — единственная финансово-промышленная группа из России, на которой никак не сказалась общая динамика украинско-российских отношений за последние пять лет. И, тем не менее, штаб-квартира самой «Альфа-груп» находится в Москве. Михаил Фридман — член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, в январе 2018 года был включен в «кремлевский доклад» министерства финансов США, содержащий список из 210 российских чиновников, политиков и бизнесменов, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Поэтому хотя «Альфа-груп» и является партнером крупных зарубежных корпораций в ряде секторов, это не мешает рассматривать ее именно как российскую бизнес-группу. А наличие Фридмана в «кремлевском списке» минфина США дает основания для введения санкций против его бизнеса — в том числе и на Украине. Тем более что Wintershall еще и является одним из участников консорциума Nord Stream-2 AG, который занимается строительством газопровода «Северный поток —2», проекта, наносящего ущерб экономическим интересам Украины. Однако власти Украины — что прошлые, что нынешние — предпочитают этого не замечать…

На Херсонщине продолжается «патриотический» скандал, рассказывают «Херсонцы» (Херсон). Местная пресса до сих пор активно обсуждает праздничные мероприятия в Геническе на День Независимости и скандал, который сегодня имел продолжение. Напомним, конфликт возник из-за того, что заместитель председателя Генической районной государственной администрации Алексей Сыщенко увидел в финальной песне «пророссийские мотивы» и демонстративно покинул мероприятие. Инцидент дошел и до руководства области. Теперь им должен заняться департамент культуры Херсонской областной государственной администрации и Служба безопасности Украины, о чем сообщил херсонский губернатор Юрий Гусев. По его словам, «в то время, как мы с героями «АТО» шагали в центре города с флагом, в Геническе пели песни на сомнительную тему. Я считаю, что это недопустимо и в этом есть признаки преступления. Также в этом усматриваются проявления сепаратизма. Я требую безотлагательно создать комиссию, которая займется изучением этого вопроса. Руководитель департамента культуры должен лично выехать на место и изучить, кто допустил это. Также нужно привлечь к этой работе СБУ, чтобы дополнительно изучить вопрос, почему в Геническом районе в области, которая граничит с временно «оккупированными» территориями, мы имеем песни о том, что «Украина куда-то не туда идет». Интересная информация для комиссии, которая будет создана для расследования инцидента в Геническе: песня «Держи меня Родина», которая была исполнена на торжествах не «местного происхождения», ее исполнили артисты студии «95-ый квартал» на своем концерте еще в марте 2017 года. Кстати, среди исполнителей этой «пророссийской» песни вы найдете и действующего президента страны, а тогда руководителя «Квартала» Владимира Зеленского».

В городском совете Харькове прокомментировали выступление российской рок-группы Garage dayz на концерте в День Независимости в парке Горького, пишет «Редпост» (Харьков). С комментариями для «ура-патриотов» выступил директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко. По его словам, выступить на празднике пригласили не группу, а оркестр, и одним из элементов его программы является выступление вместе с коллективом Garage dayz. «С этой группой оркестр объездил всю Европу и всю Украину. С 2015 года эта группа постоянно гастролирует в Украине. У СБУ и пограничников к ним вопросов нет. Что плохого в том, что российская группа выступала на празднике Независимости Украины, они же тем самым признали Украину», — сказал Сидоренко.

Тернопольщине грозит кадровый голод, сообщает «За Збручем» (Тернополь). Квалифицированные рабочие массово выезжают за границу в поиске более высоких заработков, говорят в областном центре занятости. По словам специалистов, такие тенденции могут привести к кадровому голоду в нашем регионе. Проблема дисбаланса на рынке труда края усложняется, считает директор областного центра занятости Василий Олещук. Немало квалифицированных рабочих отказываются работать за низкую зарплату. «Когда человек ищет работу, то в первую очередь обращает внимание на размер заработной платы. К сожалению, мы в последнее время наблюдаем интенсивный отток кадров за рубеж, эта ситуация значительно влияет на рынок труда нашей области. Большинство работодателей нашей области не осознают, какой кадровый голод ждет наш регион через несколько лет. В поисках больших заработков высококвалифицированные рабочие трудоспособного возраста едут за границу. Поэтому наши предприятия остаются без специалистов. Могу сказать, что значительная часть жителей нашей области уже работает за пределами страны», — отметил Олещук. Количество вакансий в Тернополе соответствует числу зарегистрированных безработных. Впрочем, они не спешат трудоустраиваться из-за низкой зарплаты.

Директор Ровенского пивного завода «Уровень» и депутат горсовета Марьян Года поделился своим видением того, как поднять украинскую экономику и вернуть трудовых мигрантов на Украину, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). «В случае нашего предприятия удается удерживать производство в тех же объемах, которые мы имели 4−5 лет назад, — сказал Года. — Но другие крупные пивоваренные предприятия несут потери: в нашей отрасли спад производства ежегодно составляет 10−15%, и такая тенденция сохраняется. Соответственно, уменьшаются и поступления в бюджет. Спад происходит, потому что дорожают энергоносители, сырье, все материалы, комплектующие, запчасти — дорожает все. Поэтому дорожает и пиво, а зарплаты остаются на том же уровне. И наш потенциальный потребитель, молодые здоровые люди, которые должны пить наш продукт, выехали за границу и там пьют пиво, инвестируя в польского и другого производителя, но не нашего. Это лишь пример. Все отрасли экономики связаны, не может одна отрасль отдельно развиваться успешно, а остальные — нет. Если люди не зарабатывают, нет обращения денег. А будут зарабатывать — будут покупать квартиры, автомобили, услуги, будут отдыхать, и все на том заработают. После Революции достоинства наша экономика находилась в состоянии стагнации, зарплаты не увеличивались, пенсии тоже, потому что не работала экономика. Инфляция росла, но уровень зарплат остался почти на том же уровне, поэтому уровень жизни существенно снизился. Необходимо запустить экономику, запустить промышленное и сельскохозяйственное производство… Если не будет работать экономика — не будет денег, не будет денег — не будет бюджета, а без бюджета мы не сможем воевать и дать отпор России, не сможем развивать собственные технологии. Люди и дальше будут бежать из страны, а здесь останется пустота».

В Умани с рабочим визитом побывали израильский министр Зеев Элькин, помощник президента Украины Андрей Ермак, председатель СБУ Иван Баканов и руководитель «Укравтодора» Славомир Новак, рассказывает «Провінція» (Черкассы). Главная цель — обзор важных для привлечения инвестиций объектов, которые будут укреплять туристический потенциал всей Черкасской области. Отдельно остановились на дорожных вопросах. Ранее Украина и Израиль обсуждали совместные проекты в Умани, способствующие развитию всей Черкасской области. Как отметил Элькин, Рош Ха-Шана — один из самых больших религиозных праздников, которые отмечают за пределами государства Израиль. Могила цадика Нахмана — уникальная святыня для верующих. В Умань ежегодно приезжают десятки тысяч паломников. Поэтому правительство Израиля заинтересован в сотрудничестве и развитии этого региона. «Наши израильские партнеры говорят: если изменения затягиваются — они не состоятся. Поэтому не прошло и 10 дней после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а мы уже приняли делегацию и посетили важные объекты. Надеюсь, уже в ближайшем будущем они увидят инвестиции, а туристический потенциал региона возрастет в разы, — отмечает председатель Черкасской областной государственной администрации Игорь Шевченко. — Как бы нам не хотелось чаще бы приезжать в Умань, дорога, все мы знаем, ужасная. Без иностранных инвестиций мы не справимся. Поэтому отдельно остановились на вопросе строительства дорог в области, рассмотрели перспективные инфраструктурные проекты».

18 украинских граждан, среди которых четырнадцать членов экипажа танкера «Рута» и еще четыре моряка с турецкого танкера «Капитан Хайям», больше трех лет томятся в ливийских тюрьмах, пишет «Думская» (Одесса). Захватившие их группировки требуют огромные выкупы, а пока украинские граждане находятся в заложниках, лечат своих боевиков на Украине. О том, как поступают с моряками в Ливии, изданию рассказал одессит Александр Кодымский, второй помощник капитана греческого танкера Temeteron, задержанного ливийцами в середине июня 2016 года. «В Ливии закупали дизельку и транспортировали на Мальту, — поясняет моряк. — Все это проходило через мальтийскую оффшорную компанию Маrine Оffshor. В Ливию мы пришли в середине июня 2016 года, загрузили топливо, пошли на Мальту. Выгрузились и пошли обратно. Все документы на судно были в порядке. Но, как оказалось, у капитана не было документов на груз. На втором рейсе нас задержали ливийцы. Мы пришли в порт, к нам поднялись ливийские охранники с оружием. Это обычное дело в Ливии. Затем, как обычно, загрузились топливом. Нас грузили малыми партиями и из разных наливных судов. Вышли из порта. Но потом нас догнали два ливийских катера. На борт поднялись вооруженные боевики — это была группировка полевого командира Бежи. Они стали просто грабить судно и экипаж. Забрали все до ниточки — компьютеры, личные вещи. А потом потребовали документы на груз. Тут капитан-грек замялся и сказал, что нет документов. Нас тут же арестовали, поставили на колени все девять человек экипажа. Судно повели в порт. По пути захваченное судно пытались взять на абордаж еще какие-то вооруженные люди на катерах, была перестрелка из автоматов и пулеметов. Но те, которые нас захватили, отбились. Пригнали судно в порт Зувара, там боевики сдали судно каким-то военным. Затем нас передали ливийской группировке «Рада». «Рада» — это большая группировка, в которую входят бывшие полицейские, взявшиеся наводить порядок в Ливии. Она контролирует город Мисурату. Затем меня, стармеха и капитана перевезли в тюрьму под Триполи — Митигу. В ливийских тюрьмах мы просидели три года и один месяц. Нам предъявили обвинения в контрабанде нефтепродуктов. А затем на суде вынесли приговор — по четыре года тюрьмы и 8 миллионов долларов штрафа. Тюремщики очень жестоко относятся к местным заключенным. Могут прострелить за провинность ногу или отрубить пальцы. К иностранным морякам относились мягче. Могли лишь пшикнуть газом в тюремное окошко камеры. Или не кормить неделю — это зависело от настроения. В итоге нас вытащили россияне, так как некоторые члены экипажа были гражданами этой страны. В Москве нашли какого-то ливийского бизнесмена, перекрыли ему кислород в бизнесе. Он метнулся в Ливию и быстро порешал все вопросы. Нас досрочно освободили. Российский посол купил нам билеты, но тут же за долгие годы вдруг проявил инициативу украинский посол — тоже купил билеты, но на другой рейс, в Киев. И потом победно отрапортовал, что, мол, благодаря усилиям украинских дипломатов, моряки освобождены. Хотя наши дипломаты за три года даже пальцем не пошевелили. Никакой поддержки от Украины не было. Кстати, других иностранцев их государства и судовладельцы быстро выкупали или договаривались с ливийцами. Самая брошенная категория — это украинские моряки. Нам ливийцы так и говорили: дескать, вы сидите потому, что украинцы и до вас никому нет дела. Вот если бы вы были американцами, немцами или греками, то вас бы освободили за месяц-другой». При этом Украина поддерживает гражданскую войну в Ливии. А с 2018 года ни один украинский моряк не был освобожден из ливийских тюрем. Видимо, конфликт между европейскими контрабандистами нефтепродуктов, ливийскими нефтяниками и местными боевиками до сих пор не решен. В итоге заложниками оказались украинские моряки, о которых позабыло украинское же государство.

Шансом независимой Украины является ее относительная стабильность как политического сообщества, уверен «Збруч» (Галичина). Вопреки мрачным прогнозам, Украина колется, но не раскалывается. Понимания украинской ситуации не хватает Кремлю. Путин и его эксперты наивно считают, что единственной базой украинского национализма является Западная Украина. Забери ее, согласно их логике, и получишь совсем другую Украину, некую «Малороссию». Это была стратегия «русской весны» 2014 года. Она, однако, никогда не переросла в лето, и полностью иссякла к зиме 2014 года. Большинство населения в русскоязычных Днепропетровске, Харькове и Одессе стали противостоять российской «агрессии».