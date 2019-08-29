Москва, , 13:48 — REGNUM

Правительство РФ обсудит законопроект о ратификации соглашения с Европейским Центром ядерных исследований (ЦЕРН), сообщил 29 августа премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Это крупнейший в мире научно-исследовательский центр. Я там относительно недавно был, 10 июня, посмотрел, как организована работа, пообщался с нашими учёными. Конечно, производит впечатление», — сказал он.

По словам Медведева, Россия не одно десятилетие сотрудничает с ЦЕРНом и есть заинтересованность в продолжении развития этих контактов. Соглашение позволит создать для этого нормативную базу.