Москва, , 13:47 — REGNUM

Перевод осужденного за терроризм украинца Олега Сенцова в московское СИЗО, о котором сообщили в Верховной Раде, не комментируют в Кремле. Так ответил журналистам 29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что ему нечего сказать. Он также ответил, что мнение российского руководства, назвавшего обмен Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского неравнозначным, осталось прежним.

Представитель Кремля не смог сказать, известен ли факт перевода Сенцова в Москву и последуют ли за этим комментарий. Говоря о ситуации обмена удерживаемыми лицами в целом, он отметил, что «определенные контакты» происходят, но подробнее «нечего сказать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен удерживаемыми лицами, вклбчая Олега Сенцова, Москва и Киев произведут 30 августа. Для этого Сенцов доставлен в московское СИЗО «Лефортово» из колонии.

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