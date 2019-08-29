Москва, , 13:47 — REGNUM

Освобождение из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Кремле рассматривают как конкретный шаг со стороны Киева, что нельзя не приветствовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Кирилл Вышинский на свободе: «Не могу понять, что произошло»

Официальный представитель Кремля отметил, что в администрации президента с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине — формирование нового состава правительства и начало работы Верховной рады после выборов. При этом Песков подчеркнул, что судить о курсе нового украинского руководства нужно по конкретным делам и словам.

«Есть конкретные дела: например, решение об освобождении Вышинского — это мы приветствуем. Давайте ждать других», — отметил пресс-секретарь главы государства.

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Также Москва ждёт от Киева выполнения Минских соглашений и нормализации двух сторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и оправдании возвращения Крыма в состав РФ. По решению суда он был заключён под стражу. 28 августа суд в Киеве освободил его из-под стражи. Журналиста отпустили под личное поручительство.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал освобождение Кирилла Вышинского «заметным сдвигом в позиции украинских властей». Сенатор полагает, что это может открыть путь к решению других гуманитарных вопросов между Москвой и Киевом.