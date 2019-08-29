Москва, , 13:46 — REGNUM

Президент России Владимир Путин сегодня, 29 августа, проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сегодня глава государства продолжает работать в Москве, у него идут внутренние рабочие встречи.

«Будет публичной его встреча с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замглавы Минвостокразвития Александр Осипов был назначен временно исполняющими обязанности главы Забайкальского края в конце октября 2018 года.

Читайте также: Президент РФ встретился с главами угледобывающих регионов РФ