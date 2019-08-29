Киев, , 13:51 — REGNUM

Депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» озвучили кандидатуры на посты министра обороны, министра иностранных дел, а также министра энергетики и экологии. Об этом сообщило 29 августа информационное агентство «Интерфакс-Украина».

По словам депутата Богдана Яременко, новым министром обороны может стать внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Загороднюк.

«Внешнеполитический блок, наверное, самый сбалансированный за всю историю Украины: вице-премьер по европейской интеграции — Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко — министр иностранных дел», — добавил он.

Как рассказал представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, новым министром энергетики и экологии может стать эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что Зеленский предложил сохранить за Арсеном Аваковым пост главы министерства внутренних дел Украины.

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