Киев, 29 августа 2019, 13:51 — REGNUM
Депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» озвучили кандидатуры на посты министра обороны, министра иностранных дел, а также министра энергетики и экологии. Об этом сообщило 29 августа информационное агентство «Интерфакс-Украина».
По словам депутата Богдана Яременко, новым министром обороны может стать внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Загороднюк.
Как рассказал представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, новым министром энергетики и экологии может стать эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что Зеленский предложил сохранить за Арсеном Аваковым пост главы министерства внутренних дел Украины.
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