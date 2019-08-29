Минск, , 13:45 — REGNUM

Александр Лукашенко отказался прибыть в Польшу на памятные мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны из солидарности, однако благодарен за приглашение. Об этом 29 августа заявил прессе начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Мы признательны польской стороне за приглашение, но тема Второй мировой, Великой Отечественной войн для нас священна, и у нас всегда был и остаётся прозрачный и чёткий подход», — сказал Глаз.

По его мнению, «здесь не нужно заниматься какой-то конспирологией» и помнить о том, что все народы СССР внесли определяющий вклад в общую победу над нацизмом. Глаз отметил, что польские власти своеобразно подошли к вопросу приглашений на юбилейные мероприятия: «При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия».

«Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной Армии», — подчеркнул белорусский дипломат.