Минск, , 13:42 — REGNUM

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск 29 августа, где проведёт переговоры с Александром Лукашенко и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом проинформировали журналистов дипломаты Белоруссии и США.

«Болтон встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Белоруссии», — сообщает посольство США.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в свою очередь заявил прессе: «29 августа состоится визит советника по национальной безопасности Джона Болтона». По его словам. стороны обсудят «белорусско-американские отношения и вопросы региональной безопасности».

Накануне, 28 августа, глава МИД Белоруссии Владимир Макей отказался подтвердить или опровергнуть запланированный визит Болтона, заявив журналистам: «Пока без комментариев».

Накануне Джон Болтон прибыл в Киев, где провёл переговоры с президентом Владимиром Зеленским и 28 августа сообщил через Twitter о намерении 29 августа посетить Молдавию и Белоруссию, встретиться с Александром Лукашенко и Игорем Додоном, чтобы обсудить «вопросы региональной безопасности».