Киев, , 13:49 — REGNUM

Правительство Украины сложило свои полномочия, сообщило 29 августа информационное агентство «Укринформ».

Это произошло во время торжественного заседания по случаю начала работы нового парламента.

Согласно статье 115 конституции Украины, правительство слагает свои полномочия перед новым созывом Верховной рады Украины. Члены правительства должны выполнять свои полномочия до начала работы нового правительства Украины.

Ранее на Украине заявление об отставке написал генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

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