Вильнюс, , 13:41 — REGNUM

В правительство Литвы внесён план выхода страны из единой постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва) и синхронизации с сетями континентальной Европы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 августа.

Планом предусмотрено, какие проекты и до когда должны быть завершены до разрыва с БРЭЛЛ до конца 2025 года. Часть из них уже реализуются, подчёркивает литовское минэнерго. Это вторая линия соединения с Польшей LitPol Link, которую планируют провести под водами Балтийского моря, реорганизация ЛЭП, строительство новых линий электропередачи.

Запланированы также тестовые проверки работы системы в автономном от БРЭЛЛ режиме, подготовка необходимых законодательных актов, другие работы.