Таллин, , 13:35 — REGNUM

В случае кризиса страны Прибалтики уязвимы, по этой причине необходимо проводить на их территории военные учения союзников по НАТО. Такое заявление сделал глава министерства обороны Эстонии Юри Луйк на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом, сообщает Postimees.

На прошедшей встрече в финской столице Хельсинки глава эстонского Минобороны заверил Уоллеса, что для Эстонии крайне важны запланированные на осень 2020 года учения Tractable. В ходе маневров будет проведена тренировка по доставке дополнительных войск морем и по укреплению военных частей, находящихся в Эстонии.

Оба министра согласились, что Объединенные экспедиционные войска сегодня находятся на пике своей мощи, а различные инициативы, реализуемые в рамках данной воинской группы, позволили поддержать НАТО