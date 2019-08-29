Сеул, , 13:35 — REGNUM

В четверг, 29 августа, в Сеуле состоялась встреча представителей МИД Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, встреча директора департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги и главы департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ким Чон Хана состоялось в здании министерства.

Известно, что встреча представителей Токио и Сеула состоялась спустя 9 дней, после встречи министров иностранных дел, прошедшей в Пекине 20 августа.

Детали встречи не раскрываются, однако существует вероятность, что Ким Чон Хан указал на неправомерные действия со стороны Японии относительно исключения страны из «белого списка», а Кэндзи Канасуги настаивал на продлении соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA).

Ранее, 27 августа премьер-министр Ли Нак Ён заявил, что Южная Корея может пересмотреть свое решение относительно обмена разведданными, если экономическое давление со стороны Японии будут отменено.

Известно, что после встречи с Ким Чон Ханом, Кэндзи Канасуги встретился с заместителем главы МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.