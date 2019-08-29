Киев, , 13:33 — REGNUM

Верховная рада Украины возобновила работу после длительного перерыва, связанного с принесением присяги и получением соответствующих депутатских документов, передает корреспондент ИА REGNUM

Заседание парламента сейчас ведет глава временной сформированной группы — глава «Слуги народа» Дмитрий Разумков. Также депутаты выбрали временный президиум первой сессии.

Кроме того, в Раде утвердили повестку дня и проголосовали за то, чтобы работать сегодня до тех пор, пока депутаты не рассмотрят все вопросы, в том числе — назначение нового правительства. За эти решение проголосовали более 300 депутатов.

Напомним, что сегодня также ожидается выступление перед депутатами президента Владимира Зеленского.