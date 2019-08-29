Киев, 29 августа 2019, 13:40 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский предложил оставить министром внутренних дел члена предыдущего состава правительства Арсена Авакова, заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа, сообщило 29 августа издание Strana.ua.
Напомним, ранее у Зеленского были сомнения по поводу кандидатуры Авакова. Он хотел видеть на посту министра внутренних дел Украины другого человека.
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