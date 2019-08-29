Киев, , 13:40 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский предложил оставить министром внутренних дел члена предыдущего состава правительства Арсена Авакова, заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа, сообщило 29 августа издание Strana.ua.

«По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать», — рассказала она.

Напомним, ранее у Зеленского были сомнения по поводу кандидатуры Авакова. Он хотел видеть на посту министра внутренних дел Украины другого человека.

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