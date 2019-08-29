Киев, , 13:23 — REGNUM

Бывший президент Украины, избранный депутат парламента Петр Порошенко рассказал, какими вопросами он хотел бы заниматься в Верховной раде нового созыва.

В частности, в комментарии прессе в кулуарах Рады он заявил о намерении войти в парламентский комитет по иностранным делам, передает корреспондент ИА REGNUM

Порошенко пообещал, что он лично и его команда будут работать для Украины, добавив, что он и дальше «остается пятым президентом».

Также сегодня Порошенко заявил, что его фракция «категорически не воспринимает» назначение представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестора Шуфрича на должность главы комитета свободы слова.

«Мы считаем это издевательством над свободой слова. Наша фракция приняла решение отозвать своих представителей из этого комитета, потому что это будет дискредитацией и комитета, и Верховной рады», — сказал бывший глава Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня начала работу Верховная рада нового созыва. «Европейская солидарность» Порошенко — лишь четвертая по величине фракция в новом парламенте Украины, которая в принципе не может влиять на принимаемые в Раде решения. Накануне в ЕС в резких выражениях уже выразили недовольство распределением должностей в парламентских комитетах.